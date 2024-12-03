Прогноз погоды от Наталки Диденко на завтра, 4 декабря

Снегоуборочная техника. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 4 декабря, погодные условия не сильно изменятся. Существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет +2...+10 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Так, значительных осадков завтра не ожидается, однако будут туманы, которые будут ухудшать видимость на дорогах. Ветер прогнозируют не сильный, юго-восточного направления.

Ночью температура воздуха будет -4...0 °C, а днем -2...+4 °C. В Крыму +4...+6 °C, а на юге полуострова даже до +6...+10 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 4 декабря

В Киеве завтра будет без существенных осадков. Ночью ожидается -3...-1 °С, днем около 0 °С.

Скриншот поста Диденко

Напомним, сегодня в Украине не ожидается магнитных бурь. В то же время на Солнце произошло пять вспышек.

А в Укргидрометцентре сообщалось, что сегодня в областях будет облачно с прояснениями, без осадков.