Погода в Украине 18 февраля — в Укргидрометцентре предупредили об аномальных морозах

В Укргидрометцентре предупредили о морозах до -20 °C завтра
Погода в Украине завтра, 18 февраля, будет морозной и сухой. В некоторых областях столбики термометров опустятся до -20 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 18 февраля
По прогнозам синоптиков, во вторник будет без осадков, однако на дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, местами возможна гололедица. Ветер слабый, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура ночью составит от -11 до -16 °C, а на северо-востоке и востоке страны может опуститься до -20 °C.
Днем прогнозируется от -1 до -6 °C мороза, а в Карпатах местами до -10 °C.
Погода в Киеве 18 февраля
По данным Укргидрометцентра, в Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
На дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.
Температура воздуха ночью -11...-13 °C, а днем ожидается в пределах -2...-4 °C.
Ранее синоптик Наталка Диденко спрогнозировала, когда стоит ожидать потепления в Украине.
Также мы писали, что на этой неделе Украину накроют аномальные морозы для этого времени года.
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