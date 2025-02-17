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В Укргидрометцентре предупредили о морозах до -20 °C завтра

17 февраля 2025 17:59
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 18 февраля — в Укргидрометцентре предупредили об аномальных морозах
Женщина идет по улице во время сильного мороза. Иллюстративное фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 18 февраля, будет морозной и сухой. В некоторых областях столбики термометров опустятся до -20 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 18 февраля

По прогнозам синоптиков, во вторник будет без осадков, однако на дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, местами возможна гололедица. Ветер слабый, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составит от -11 до -16 °C, а на северо-востоке и востоке страны может опуститься до -20 °C.

Днем прогнозируется от -1 до -6 °C мороза, а в Карпатах местами до -10 °C.

погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 18 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 18 февраля

По данным Укргидрометцентра, в Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

На дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Температура воздуха ночью -11...-13 °C, а днем ожидается в пределах -2...-4 °C.

Карта температур
Карта температур по состоянию на 11:00 18 февраля. Фото: ventusky

Ранее синоптик Наталка Диденко спрогнозировала, когда стоит ожидать потепления в Украине.

Также мы писали, что на этой неделе Украину накроют аномальные морозы для этого времени года.

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