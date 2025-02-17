Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow В Укргідрометцентрі попередили про морози до -20°C завтра arrow

В Укргідрометцентрі попередили про морози до -20°C завтра

17 лютого 2025 17:59
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 18 лютого — в Укргідрометцентрі попередили про аномальні морози
Жінка йде вулицею під час сильного морозу. Ілюстративне фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 18 лютого, буде морозною та сухою. У деяких областях стовпчики термометрів опустяться до -20°C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 18 лютого

За прогнозами синоптиків, у вівторок буде без опадів, однак на дорогах, окрім Закарпаття та Криму, місцями можлива ожеледиця. Вітер слабкий, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме від -11 до -16 °C, а на північному сході та сході країни може опуститися до -20 °C.

Вдень прогнозується від -1 до -6 °C морозу, а у Карпатах місцями до -10 °C.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 18 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 18 лютого

За даними Укргідрометцентру, в Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, із швидкістю 3-8 м/с.

На дорогах місцями можлива ожеледиця, тож водіям та пішоходам варто бути обережними.

Температура повітря вночі -11…-13 °C, а вдень очікується в межах -2…-4 °C.

Карта температур
Карта температур станом на 11:00 18 лютого. Фото: ventusky

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли варто очікувати на потепління в Україні.

Також ми писали, що цього тижня Україну накриють аномальні морози для цієї пори року.

погода Укргідрометцентр морози прогноз погоди погода в Україні
Реклама
Реклама
Реклама