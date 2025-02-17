Погода в Україні 18 лютого — в Укргідрометцентрі попередили про аномальні морози

В Укргідрометцентрі попередили про морози до -20°C завтра
Погода в Україні завтра, 18 лютого, буде морозною та сухою. У деяких областях стовпчики термометрів опустяться до -20°C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 18 лютого
За прогнозами синоптиків, у вівторок буде без опадів, однак на дорогах, окрім Закарпаття та Криму, місцями можлива ожеледиця. Вітер слабкий, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме від -11 до -16 °C, а на північному сході та сході країни може опуститися до -20 °C.
Вдень прогнозується від -1 до -6 °C морозу, а у Карпатах місцями до -10 °C.
Погода у Києві 18 лютого
За даними Укргідрометцентру, в Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, із швидкістю 3-8 м/с.
На дорогах місцями можлива ожеледиця, тож водіям та пішоходам варто бути обережними.
Температура повітря вночі -11…-13 °C, а вдень очікується в межах -2…-4 °C.
Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли варто очікувати на потепління в Україні.
Також ми писали, що цього тижня Україну накриють аномальні морози для цієї пори року.
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