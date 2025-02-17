Погода в Україні 18 лютого — в Укргідрометцентрі попередили про аномальні морози

Жінка йде вулицею під час сильного морозу. Ілюстративне фото: Freepik

Погода в Україні завтра, 18 лютого, буде морозною та сухою. У деяких областях стовпчики термометрів опустяться до -20°C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозами синоптиків, у вівторок буде без опадів, однак на дорогах, окрім Закарпаття та Криму, місцями можлива ожеледиця. Вітер слабкий, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме від -11 до -16 °C, а на північному сході та сході країни може опуститися до -20 °C.

Вдень прогнозується від -1 до -6 °C морозу, а у Карпатах місцями до -10 °C.

Прогноз погоди в Україні на 18 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 18 лютого

За даними Укргідрометцентру, в Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, із швидкістю 3-8 м/с.

На дорогах місцями можлива ожеледиця, тож водіям та пішоходам варто бути обережними.

Температура повітря вночі -11…-13 °C, а вдень очікується в межах -2…-4 °C.

Карта температур станом на 11:00 18 лютого. Фото: ventusky

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли варто очікувати на потепління в Україні.

Також ми писали, що цього тижня Україну накриють аномальні морози для цієї пори року.