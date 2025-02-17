Прогноз погоди в Україні на завтра 18 лютого від Наталки Діденко

Жінка на вулиці. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 18 лютого, буде по-спражньому зимовою. Місцями температура повітря знизиться до -19 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Найближчої ночі в Україні буде -10...-15 °С. Діденко зазначає, що на сході та північному сходу очікується -12...-19 °С.

Погода в Україні 18 лютого. Фото: Meteopost

Опади протягом доби малоймовірні.

"Підвищення температури повітря до комфортних градусів, до відчутного тепла, в Україні передбачається з 24-го лютого", — повідомила синоптик.

Погода в Києві 18 лютого

У столиці завтра буде сухо. Вночі очікується -12...-14 °С, вдень тепліше — -2...-4 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні весь тиждень збережеться морозна погода. У низці регіонів очікуються снігопади, а температура місцями досягне рекордних мінімальних значень.

Також на Сонці сталися сім спалахів, однак 17 лютого на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.