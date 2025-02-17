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Діденко попередила про похолодання до -19 °С завтра

17 лютого 2025 12:47
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 18 лютого від Наталки Діденко
Жінка на вулиці. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 18 лютого, буде по-спражньому зимовою. Місцями температура повітря знизиться до -19 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Найближчої ночі в Україні буде -10...-15 °С. Діденко зазначає, що на сході та північному сходу очікується -12...-19 °С. 

Погода в Україні 17 лютого
Погода в Україні 18 лютого. Фото: Meteopost

Опади протягом доби малоймовірні.

"Підвищення температури повітря до комфортних градусів, до відчутного тепла, в Україні передбачається з 24-го лютого", — повідомила синоптик.

Погода в Києві 18 лютого

У столиці завтра буде сухо. Вночі очікується -12...-14 °С, вдень тепліше — -2...-4 °С.

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Допис Діденко. Фото: скриншот
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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні весь тиждень збережеться морозна погода. У низці регіонів очікуються снігопади, а температура місцями досягне рекордних мінімальних значень.

Також на Сонці сталися сім спалахів, однак 17 лютого на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.

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