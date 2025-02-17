Прогноз погоди в Україні на завтра 18 лютого від Наталки Діденко

Діденко попередила про похолодання до -19 °С завтра
Погода в Україні завтра, 18 лютого, буде по-спражньому зимовою. Місцями температура повітря знизиться до -19 °С.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні на 18 лютого
Найближчої ночі в Україні буде -10...-15 °С. Діденко зазначає, що на сході та північному сходу очікується -12...-19 °С.
Опади протягом доби малоймовірні.
"Підвищення температури повітря до комфортних градусів, до відчутного тепла, в Україні передбачається з 24-го лютого", — повідомила синоптик.
Погода в Києві 18 лютого
У столиці завтра буде сухо. Вночі очікується -12...-14 °С, вдень тепліше — -2...-4 °С.
Нагадаємо, в Україні весь тиждень збережеться морозна погода. У низці регіонів очікуються снігопади, а температура місцями досягне рекордних мінімальних значень.
Також на Сонці сталися сім спалахів, однак 17 лютого на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.
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