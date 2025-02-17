Прогноз погоды в Украине на завтра 18 февраля от Наталки Диденко

Женщина на улице. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 18 февраля, будет по-настоящему зимней. Местами температура воздуха снизится до -19 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ближайшей ночью в Украине будет -10...-15 °С. Диденко отмечает, что на востоке и северо-востоке ожидается -12...-19 °С.

Погода в Украине 18 февраля. Фото: Meteopost

Осадки в течение суток маловероятны.

"Повышение температуры воздуха до комфортных градусов, до ощутимого тепла, в Украине предполагается с 24-го февраля", — сообщила синоптик.

Погода в Киеве 18 февраля

В столице завтра будет сухо. Ночью ожидается -12...-14 °С, днем теплее — -2...-4 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Украине всю неделю сохранится морозная погода. В ряде регионов ожидаются снегопады, а температура местами достигнет рекордных минимальных значений.

Также на Солнце произошли семь вспышек, однако 17 февраля на Земле не ожидается существенных магнитных бурь.