Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео В Укргидрометцентре предупредили о граде и шквалах завтра — карта

В Укргидрометцентре предупредили о граде и шквалах завтра — карта

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 20:22
Прогноз погоды в Украине на завтра 26 июля от Укргидрометцентра
Женщина под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 26 июля, будет облачной с прояснениями. Жителей некоторых областей предупреждают о мощной непогоде. Ожидаются дожди, грозы и шквалы до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 26 июля

Кратковременные дожди и грозы будут на Закарпатье, Прикарпатье, в северо-восточной части, а ночью местами также в Киевской и Черкасской областях.

Погода в Україні 26 липня
Прогноз погоды в Украине 26 июля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что в северо-восточной части местами возможен град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. На остальной территории ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +15...+20 °С, на юге до +24 °С. Днем в западных и северных областях прогнозируют +24...+29 °С, в центральных, восточных и Закарпатской областях — +28...+33 °С. В южной части завтра ожидается сильная жара до +36 °С.

Гидрометеорологические явления в Украине

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в северо-восточной части страны из-за гроз, а местами града и шквалов.

Погода в Україні 26 липня
Гидрометеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, ночью в Киеве прогнозируют дождь. Однако днем ожидается без осадков, а температура воздуха будет высокой.

А синоптик Наталья Диденко сообщила, что 26 июля в южной части страны будет сильная жара до +40 °C.

погода непогода Укргидрометцентр Украина прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации