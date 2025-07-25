Прогноз погоды в Украине на завтра 26 июля от Укргидрометцентра

Женщина под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 26 июля, будет облачной с прояснениями. Жителей некоторых областей предупреждают о мощной непогоде. Ожидаются дожди, грозы и шквалы до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 июля

Кратковременные дожди и грозы будут на Закарпатье, Прикарпатье, в северо-восточной части, а ночью местами также в Киевской и Черкасской областях.

Прогноз погоды в Украине 26 июля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что в северо-восточной части местами возможен град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. На остальной территории ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +15...+20 °С, на юге до +24 °С. Днем в западных и северных областях прогнозируют +24...+29 °С, в центральных, восточных и Закарпатской областях — +28...+33 °С. В южной части завтра ожидается сильная жара до +36 °С.

Гидрометеорологические явления в Украине

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в северо-восточной части страны из-за гроз, а местами града и шквалов.

Гидрометеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, ночью в Киеве прогнозируют дождь. Однако днем ожидается без осадков, а температура воздуха будет высокой.

А синоптик Наталья Диденко сообщила, что 26 июля в южной части страны будет сильная жара до +40 °C.