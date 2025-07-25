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Головна Метео В Укргідрометцентрі попередили про град та шквали завтра — карта

В Укргідрометцентрі попередили про град та шквали завтра — карта

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 20:22
Прогноз погоди в Україні на завтра 26 липня від Укргідрометцентру
Жінка під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 26 липня, буде хмарною з проясненнями. Мешканців деяких областей попереджають про потужну негоду. Очікуються дощі, грози та шквали до 20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 липня

Короткочасні дощі та грози будуть на Закарпатті, Прикарпатті, у північно-східній частині, а вночі місцями також в Київській та Черкаській областях.

Погода в Україні 26 липня
Прогноз погоди в Україні 26 липня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що у північно-східній частині подекуди можливий град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с. На решті території вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +15...+20 °С, на півдні до +24 °С. Вдень у західних та північних областях прогнозують +24...+29 °С, у центральних, східних та Закарпатській областях — +28...+33 °С. У південній частині завтра очікується сильна спека до +36 °С.

Гідрометеорологічні явища в Україні

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у північно-східній частині країни через грози, а подекуди град і шквали.

Погода в Україні 26 липня
Гідрометеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, вночі у Києві прогнозують дощ. Однак вдень очікується без опадів, а температура повітря буде високою.

А синоптик Наталка Діденко повідомила, що 26 липня у південній частині країни буде сильна спека до +40 °C.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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