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Головна Метео До +40 °C — в яких областях прогнозують аномальну спеку завтра

До +40 °C — в яких областях прогнозують аномальну спеку завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 17:21
Погода в Україні завтра — чого очікувати
Люди охолоджуються під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 26 липня, в Україні продовжить вирувати спека. У деяких регіонах очікується до +40 °C.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Температурна карта
Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні на 26 липня

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, завтра, 26 липня, по всій території України буде спекотно.

Температура повітря у більшості областей становитиме +26...+33 °C.

У південній частині 26 липня очікується сильна спека, +33...+39 °C, місцями ймовірно до +40 °C.

У суботу пройдуть дощі з грозами на заході, півночі, торкнуться Харківщини. Натомість центр, більшість сходу, південна частина особливо — суха погода.

У Києві 26 липня є ймовірність короткочасного грозового дощу. Температура повітря у денні години +27...+28 °C, помірна, не сильна спека.

Погода на завтра
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше ми інформували, якою буде погода в Україні у п'ятницю, 25 липня.

Також ми повідомляли, що у Харкові 25 липня буде мінливо хмарна погода.

літо Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні аномальна спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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