Погода сьогодні, 25 липня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди на морі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 25 липня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Подекуди очікуються опади.

Про це в четвер, 24 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 25 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі на крайньому заході, а вдень у західних, більшості північних і Вінницькій області короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер зі швидкістю 5–10 м/с на Лівобережжі дутиме з північного заходу, а на решті території — з південного заходу.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +14...+19 °С, у південних областях — до +18...+23 °С. Удень у західних і північних областях повітря прогріється до +25...+30 °С, а на решті території — до +28...+33 °С. У більшості південних областей і у Криму місцями буде спека до +35 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі без опадів. Удень короткочасний дощ, в області місцями гроза. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура у столиці +17...+19 °С, а в області +14...+19 °С. Удень у Києві потеплішає до +28...+30 °С, а на Київщині — до +25...+30 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 25 липня, атмосферний фронт спричинить короткочасні дощі та грози в західних областях. Удень і ввечері грозові дощі дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини та Київщини. На решті території буде суха погода.

Температура повітря впродовж дня становитиме +28...+32 °С. Найспекотніше буде на півдні: +31...+35 °С. Найбільш свіжа погода очікується на північному заході.

У Києві буде спекотно: до +30 °С, часом навіть вище. Уночі без опадів, а вдень локальні дощі із грозами.

Нагадаємо, у Харкові 25 липня буде мінливо хмарна погода. Удень повітря прогріється до +32 °С.

Також ми повідомляли, що 25 липня в деяких областях пройдуть дощі. Не обійдеться й без спеки: подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +35 °С.