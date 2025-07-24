Прогноз погоди в Україні на завтра 25 липня від Укргідрометцентру

Повернення дощів — в Укргідрометцентрі назвали, де заливатиме
Погода в Україні завтра, 25 липня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попередили деякі області про дощі та грози. Водночас температура повітря місцями підвищиться до +35 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 25 липня
Короткочасні дощі місцями з грозами очікуються вночі на крайньому заході країни, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях. А на решті території опадів не прогнозується.
Вітер буде південно-західного напрямку, а на Лівобережжі — північно-західного зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +14...+19 °С, на півдні — +18...+23 °С. Вдень у західних та північних областях очікується +25...+30 °С, на решті території +28...+33 °С. Синоптики зазначають, що у більшості південних областей та Криму місцями можлива сильна спека до +35 °С.
Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у західних областях через грози вдень.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також попередила про дощі в деяких областях України завтра.
А 22 липня потужна негода накрила Київ. У столиці був дощ та сильні пориви вітру.
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