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Головна Метео Повернення дощів — в Укргідрометцентрі назвали, де заливатиме

Повернення дощів — в Укргідрометцентрі назвали, де заливатиме

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 18:24
Прогноз погоди в Україні на завтра 25 липня від Укргідрометцентру
Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 25 липня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попередили деякі області про дощі та грози. Водночас температура повітря місцями підвищиться до +35 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 липня

Короткочасні дощі місцями з грозами очікуються вночі на крайньому заході країни, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях. А на решті території опадів не прогнозується.

Погода в Україні 25 липня
Прогноз погоди в Україні 25 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде південно-західного напрямку, а на Лівобережжі — північно-західного зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +14...+19 °С, на півдні — +18...+23 °С. Вдень у західних та північних областях очікується +25...+30 °С, на решті території +28...+33 °С. Синоптики зазначають, що у більшості південних областей та Криму місцями можлива сильна спека до +35 °С.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у західних областях через грози вдень. 

Прогноз погоди в Україні на 25 липня
Гідрометеорологічні явища в Україні 25 липня. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також попередила про дощі в деяких областях України завтра.

А 22 липня потужна негода накрила Київ. У столиці був дощ та сильні пориви вітру.

погода Укргідрометцентр дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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