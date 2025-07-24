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Головна Метео Небо готує сюрприз — Діденко попередила про різку зміну погоди

Небо готує сюрприз — Діденко попередила про різку зміну погоди

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 17:07
Прогноз погоди на 25 липня - якою буде погода завтра
Люди під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 25 липня, частину України накриють короткочасні дощі та грози. Атмосферний фронт зачепить західні області країни, де імовірні опади. Ближче до вечора негода пошириться також на Житомирщину, Чернігівщину та Київщину.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

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Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 25 липня

На решті території України збережеться суха і сонячна погода. Температура повітря залишатиметься високою: на більшості територій —  +28...+32 °С, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +35 °С.

Невелике послаблення спеки відчуватиметься лише на північному заході країни.

У столиці також очікується спекотна п’ятниця. Вночі в Києві буде без опадів, а вдень можливі локальні дощі з грозами. Температура триматиметься близько +30 °С і вище.

Наталка Діденко попереджає, що зниження температури в столиці варто чекати лише 31 липня.

Небо готує сюрприз — Діденко попередила про різку зміну погоди - фото 2
Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Раніше синоптики спрогнозували підвищення температури морської води біля узбережжя Одеси. Очікувалося, що вдень море прогріється до +21...+22 °С.

А також стало відомо про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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