Прогноз погоды на 25 июля - какой будет погода завтра

Небо готовит сюрприз — Диденко предупредила о резкой смене погоды
В пятницу, 25 июля, часть Украины накроют кратковременные дожди и грозы. Атмосферный фронт затронет западные области страны, где вероятны осадки. Ближе к вечеру непогода распространится также на Житомирскую, Черниговскую и Киевскую области.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Прогноз погоды на 25 июля
На остальной территории Украины сохранится сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет оставаться высокой: на большинстве территорий — +28...+32 °С, а на юге столбики термометров поднимутся до +35 °С.
Небольшое ослабление жары будет ощущаться только на северо-западе страны.
В столице также ожидается жаркая пятница. Ночью в Киеве будет без осадков, а днем возможны локальные дожди с грозами. Температура будет держаться около +30 °С и выше.
Наталка Диденко предупреждает, что снижения температуры в столице стоит ждать только 31 июля.
Ранее синоптики спрогнозировали повышение температуры морской воды у побережья Одессы. Ожидалось, что днем море прогреется до +21...+22 °С.
А также стало известно о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.
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