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Главная Метео Небо готовит сюрприз — Диденко предупредила о резкой смене погоды

Небо готовит сюрприз — Диденко предупредила о резкой смене погоды

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 17:07
Прогноз погоды на 25 июля - какой будет погода завтра
Люди под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 25 июля, часть Украины накроют кратковременные дожди и грозы. Атмосферный фронт затронет западные области страны, где вероятны осадки. Ближе к вечеру непогода распространится также на Житомирскую, Черниговскую и Киевскую области.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 25 июля

На остальной территории Украины сохранится сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет оставаться высокой: на большинстве территорий — +28...+32 °С, а на юге столбики термометров поднимутся до +35 °С.

Небольшое ослабление жары будет ощущаться только на северо-западе страны.

В столице также ожидается жаркая пятница. Ночью в Киеве будет без осадков, а днем возможны локальные дожди с грозами. Температура будет держаться около +30 °С и выше.

Наталка Диденко предупреждает, что снижения температуры в столице стоит ждать только 31 июля.

Небо готовит сюрприз — Диденко предупредила о резкой смене погоды - фото 2
Карта температур. Фото: Наталка Диденко

Ранее синоптики спрогнозировали повышение температуры морской воды у побережья Одессы. Ожидалось, что днем море прогреется до +21...+22 °С.

А также стало известно о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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