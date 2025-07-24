Прогноз погоды в Украине на завтра 25 июля от Укргидрометцентра

Возвращение дождей — в Укргидрометцентре назвали, где будет лить
Погода в Украине завтра, 25 июля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупредили некоторые области о дождях и грозах. В то же время температура воздуха местами повысится до +35 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 25 июля
Кратковременные дожди местами с грозами ожидаются ночью на крайнем западе страны, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях. А на остальной территории осадков не прогнозируется.
Ветер будет юго-западного направления, а на Левобережье — северо-западного со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14...+19 °С, на юге — +18...+23 °С. Днем в западных и северных областях ожидается +25...+30 °С, на остальной территории +28...+33 °С. Синоптики отмечают, что в большинстве южных областей и в Крыму местами возможна сильная жара до +35 °С.
Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в западных областях из-за грозы днем.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптик Наталья Диденко также предупредила о дождях в некоторых областях Украины завтра.
А 22 июля мощная непогода накрыла Киев. В столице был дождь и сильные порывы ветра.
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