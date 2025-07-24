Прогноз погоды в Украине на завтра 25 июля от Укргидрометцентра

Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 25 июля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупредили некоторые области о дождях и грозах. В то же время температура воздуха местами повысится до +35 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 июля

Кратковременные дожди местами с грозами ожидаются ночью на крайнем западе страны, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях. А на остальной территории осадков не прогнозируется.

Прогноз погоды в Украине 25 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет юго-западного направления, а на Левобережье — северо-западного со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +14...+19 °С, на юге — +18...+23 °С. Днем в западных и северных областях ожидается +25...+30 °С, на остальной территории +28...+33 °С. Синоптики отмечают, что в большинстве южных областей и в Крыму местами возможна сильная жара до +35 °С.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в западных областях из-за грозы днем.

Гидрометеорологические явления в Украине 25 июля. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Наталья Диденко также предупредила о дождях в некоторых областях Украины завтра.

А 22 июля мощная непогода накрыла Киев. В столице был дождь и сильные порывы ветра.