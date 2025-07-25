Погода сегодня, 25 июля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди на море. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 25 июля, дали синоптики. Будет переменная облачность. Кое-где ожидаются осадки.

Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 25 июля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью на крайнем западе, а днем в западных, большинстве северных и Винницкой области кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер со скоростью 5–10 м/с на Левобережье будет дуть с северо-запада, а на остальной территории — с юго-запада.

Ночью столбики термометров снизятся до +14...+19 °С, в южных областях — до +18...+23 °С. Днем в западных и северных областях воздух прогреется до +25...+30 °С, а на остальной территории — до +28...+33 °С. В большинстве южных областей и в Крыму местами будет жара до +35 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, в области местами гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура в столице +17...+19 °С, а в области +14...+19 °С. Днем в Киеве потеплеет до +28...+30 °С, а на Киевщине — до +25...+30 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 25 июля, атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди и грозы в западных областях. Днем и вечером грозовые дожди дойдут до Житомирщины, Черниговщины и Киевщины. На остальной территории будет сухая погода.

Температура воздуха в течение дня составит +28...+32 °С. Жарче всего будет на юге: +31...+35 °С. Наиболее свежая погода ожидается на северо-западе.

В Киеве будет жарко: до +30 °С, временами даже выше. Ночью без осадков, а днем локальные дожди с грозами.

Напомним, в Харькове 25 июля будет переменно облачная погода. Днем воздух прогреется до +32 °С.

Также мы сообщали, что 25 июля в некоторых областях пройдут дожди. Не обойдется и без жары: местами столбики термометров поднимутся до +35 °С.