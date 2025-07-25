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Главная Метео До +40 °C — в каких областях прогнозируют аномальную жару завтра

До +40 °C — в каких областях прогнозируют аномальную жару завтра

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 17:21
Погода в Украине завтра — чего ожидать
Люди охлаждаются во время жары. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 26 июля, в Украине продолжит бушевать жара. В некоторых регионах ожидается до +40 °C.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 26 июля

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, завтра, 26 июля, по всей территории Украины будет жарко.

Температура воздуха в большинстве областей составит +26...+33 °C.

В южной части 26 июля ожидается сильная жара, +33...+39 °C, местами вероятно до +40 °C.

В субботу пройдут дожди с грозами на западе, севере, коснутся Харьковщины. Зато центр, большинство востока, южная часть особенно — сухая погода.

В Киеве 26 июля есть вероятность кратковременного грозового дождя. Температура воздуха в дневные часы +27...+28 °C, умеренная, не сильная жара.

Погода на завтра
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее мы информировали, какой будет погода в Украине в пятницу, 25 июля.

Также мы сообщали, что в Харькове 25 июля будет переменно облачная погода.

лето Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине аномальная жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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