Погода в Украине завтра — чего ожидать

Люди охлаждаются во время жары. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 26 июля, в Украине продолжит бушевать жара. В некоторых регионах ожидается до +40 °C.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 26 июля

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, завтра, 26 июля, по всей территории Украины будет жарко.

Температура воздуха в большинстве областей составит +26...+33 °C.

В южной части 26 июля ожидается сильная жара, +33...+39 °C, местами вероятно до +40 °C.

В субботу пройдут дожди с грозами на западе, севере, коснутся Харьковщины. Зато центр, большинство востока, южная часть особенно — сухая погода.

В Киеве 26 июля есть вероятность кратковременного грозового дождя. Температура воздуха в дневные часы +27...+28 °C, умеренная, не сильная жара.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее мы информировали, какой будет погода в Украине в пятницу, 25 июля.

Также мы сообщали, что в Харькове 25 июля будет переменно облачная погода.