Прогноз погоди в Києві та області на завтра 26 липня

Вночі Київ накриє негода — прогноз погоди на завтра
Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 18:31
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода у Києві та області завтра, 26 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади у нічний час.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Вночі місцями очікується короткочасний дощ, однак вдень опадів не передбачається.
Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +15...+20 °С, вдень +24...+29 °С;
- у Києві вночі +18...+20 °С, вдень +27...+29 °С.
Нагадаємо, 22 липня потужна злива накрила Київ. Внаслідок негоди були повалені дерева та поранені люди.
А синоптик Наталка Діденко попередила, що зниження температури повітря у Києві очікується 31 липня.
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