Прогноз погоди в Києві та області на завтра 26 липня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 26 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади у нічний час.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві та області 26 липня

Вночі місцями очікується короткочасний дощ, однак вдень опадів не передбачається.

Погода в Україні 26 липня. Фото: Meteopost

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +15...+20 °С, вдень +24...+29 °С;

у Києві вночі +18...+20 °С, вдень +27...+29 °С.

Нагадаємо, 22 липня потужна злива накрила Київ. Внаслідок негоди були повалені дерева та поранені люди.

А синоптик Наталка Діденко попередила, що зниження температури повітря у Києві очікується 31 липня.