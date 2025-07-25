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Головна Метео Вночі Київ накриє негода — прогноз погоди на завтра

Вночі Київ накриє негода — прогноз погоди на завтра

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Дата публікації: 25 липня 2025 18:31
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 26 липня
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 26 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади у нічний час.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві та області 26 липня

Вночі місцями очікується короткочасний дощ, однак вдень опадів не передбачається.

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Погода в Україні 26 липня. Фото: Meteopost

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • по області вночі +15...+20 °С, вдень +24...+29 °С;
  • у Києві вночі +18...+20 °С, вдень +27...+29 °С.

Нагадаємо, 22 липня потужна злива накрила Київ. Внаслідок негоди були повалені дерева та поранені люди.

А синоптик Наталка Діденко попередила, що зниження температури повітря у Києві очікується 31 липня.

погода Київ негода Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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