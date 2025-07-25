Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 26 июля

Ночью Киев накроет непогода — прогноз погоды на завтра
Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 18:31
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Погода в Киеве и области завтра, 26 июля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки в ночное время.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Киеве и области 26 июля
Ночью местами ожидается кратковременный дождь, однако днем осадков не предвидится.
Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +15...+20 °С, днем +24...+29 °С;
- в Киеве ночью +18...+20 °С, днем +27...+29 °С.
Напомним, 22 июля мощный ливень накрыл Киев. В результате непогоды были повалены деревья и ранены люди.
А синоптик Наталья Диденко предупредила, что снижение температуры воздуха в Киеве ожидается 31 июля.
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