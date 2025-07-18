Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео В Укргидрометцентре предупредили о дождях и грозах завтра

В Укргидрометцентре предупредили о дождях и грозах завтра

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 19:15
Погода в Украине 19 июля - ожидаются дожди, местами жара
Девушка с зонтом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в субботу, 19 июля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха в течение дня составит до +32 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 19 июля

По словам синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные дожди, а на Житомирщине, Ровенщине, Волыни и Харьковщине — значительные.

Что касается южных областей, то в большинстве день пройдет без осадков. На востоке, юго-востоке и Сумской области прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер западного и юго-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью +13...+18 °С, в юго-восточной части +17...+22 °С;
  • днем в западных, Киевской, Житомирской и Винницкой областях +19...+24 °С, на остальной территории +23...+28 °С, на юго-востоке до +32 °С.
Де в Україні 19 липня буде найспекотніше
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, какой погоды ожидать в Украине на выходных. По ее словам, температура воздуха будет колебаться от умеренной до летней жары.

Ранее синоптик Вера Балабух предупредила, что в этом году летом ожидаются новые температурные рекорды.

Укргидрометцентр лето синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации