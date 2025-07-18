Погода в Украине 19 июля - ожидаются дожди, местами жара

Девушка с зонтом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в субботу, 19 июля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха в течение дня составит до +32 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 19 июля

По словам синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные дожди, а на Житомирщине, Ровенщине, Волыни и Харьковщине — значительные.

Что касается южных областей, то в большинстве день пройдет без осадков. На востоке, юго-востоке и Сумской области прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер западного и юго-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +13...+18 °С, в юго-восточной части +17...+22 °С;

днем в западных, Киевской, Житомирской и Винницкой областях +19...+24 °С, на остальной территории +23...+28 °С, на юго-востоке до +32 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, какой погоды ожидать в Украине на выходных. По ее словам, температура воздуха будет колебаться от умеренной до летней жары.

Ранее синоптик Вера Балабух предупредила, что в этом году летом ожидаются новые температурные рекорды.