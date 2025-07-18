Прогноз погоди на вихідні - якою буде погода 19 та 20 липня

Люди гуляють із парасольками. Фото: Новини.LIVE

Вихідні, 19 та 20 липня, в Україні відзначаться нестабільною погодою. У більшості регіонів прогнозуються короткочасні дощі з грозами, при цьому температура повітря коливатиметься від помірної до літньої спеки.

Про це повідомила Наталка Діденко у Telegram.

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Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко

У суботу, 19 липня, грозові дощі очікуються на заході та півночі країни. У нічні години опади можливі також у центральних і східних областях. Без істотних опадів залишиться лише південна частина України, де переважатиме суха повітряна маса.

Температурний режим по регіонах у суботу буде таким:

західні області: +20…+24 °С;

північ: +24…+26 °С;

центр: +25…+28 °С (на Вінниччині — до +20…+22 °С);

схід: +26…+27 °С на Харківщині, до +32…+35 °С у Луганській та Донецькій областях;

південь: +27…+30 °С, у Запоріжжі та степовому Криму — до +34 °С.

У неділю, 20 липня, короткочасні дощі з грозами збережуться у західних і північних областях. Ввечері опади можливі на Луганщині. Решта регіонів залишаться в зоні сухої погоди. Температура суттєво не зміниться порівняно із суботою.

У Києві 19–20 липня прогнозується мінлива хмарність з періодичними дощами та грозами. Вдень повітря прогріватиметься до +20…+23 °С.

З неділі очікується поступове підвищення температури. У понеділок більшість регіонів відчують повернення спеки. Винятком стане західна частина України, де у вівторок прогнозується зниження температури. На півдні країни зберігатиметься спекотна погода, послаблення спеки попередньо очікується не раніше 26 липня.

Нагадаємо, що раніше ми інформували про температурні показники води в Чорному морі поблизу Одеси у пік сезону.

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