Прогноз погоди на вихідні - якою буде погода 19 та 20 липня

Грози, спека і комфортні вихідні — прогноз погоди від Діденко
Вихідні, 19 та 20 липня, в Україні відзначаться нестабільною погодою. У більшості регіонів прогнозуються короткочасні дощі з грозами, при цьому температура повітря коливатиметься від помірної до літньої спеки.
Про це повідомила Наталка Діденко у Telegram.
Прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
У суботу, 19 липня, грозові дощі очікуються на заході та півночі країни. У нічні години опади можливі також у центральних і східних областях. Без істотних опадів залишиться лише південна частина України, де переважатиме суха повітряна маса.
Температурний режим по регіонах у суботу буде таким:
-
західні області: +20…+24 °С;
-
північ: +24…+26 °С;
-
центр: +25…+28 °С (на Вінниччині — до +20…+22 °С);
-
схід: +26…+27 °С на Харківщині, до +32…+35 °С у Луганській та Донецькій областях;
-
південь: +27…+30 °С, у Запоріжжі та степовому Криму — до +34 °С.
У неділю, 20 липня, короткочасні дощі з грозами збережуться у західних і північних областях. Ввечері опади можливі на Луганщині. Решта регіонів залишаться в зоні сухої погоди. Температура суттєво не зміниться порівняно із суботою.
У Києві 19–20 липня прогнозується мінлива хмарність з періодичними дощами та грозами. Вдень повітря прогріватиметься до +20…+23 °С.
З неділі очікується поступове підвищення температури. У понеділок більшість регіонів відчують повернення спеки. Винятком стане західна частина України, де у вівторок прогнозується зниження температури. На півдні країни зберігатиметься спекотна погода, послаблення спеки попередньо очікується не раніше 26 липня.
Нагадаємо, що раніше ми інформували про температурні показники води в Чорному морі поблизу Одеси у пік сезону.
А також синоптики повідомили, коли чекати на пік спеки цього тижня.
Читайте Новини.LIVE!