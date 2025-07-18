Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Грозы, жара и комфортные выходные — прогноз погоды от Диденко

Грозы, жара и комфортные выходные — прогноз погоды от Диденко

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 16:34
Прогноз погоды на выходные — какой будет погода 19 и 20 июля
Люди гуляют с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Выходные, 19 и 20 июля, в Украине отметятся нестабильной погодой. В большинстве регионов прогнозируются кратковременные дожди с грозами, при этом температура воздуха будет колебаться от умеренной до летней жары.

Об этом сообщила Наталка Диденко в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Суперечка грози та спеки — Діденко назвала погоду на вихідні - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на выходные от Наталки Диденко

В субботу, 19 июля, грозовые дожди ожидаются на западе и севере страны. В ночные часы осадки возможны также в центральных и восточных областях. Без существенных осадков останется лишь южная часть Украины, где будет преобладать сухая воздушная масса.

Температурный режим по регионам в субботу будет таким:

  • западные области: +20...+24 °С;
  • север: +24...+26 °С;
  • центр: +25...+28 °С (в Винницкой области — до +20...+22 °С);
  • восток: +26...+27 °С на Харьковщине, до +32...+35 °С в Луганской и Донецкой областях;
  • юг: +27...+30 °С, в Запорожье и степном Крыму — до +34 °С.

В воскресенье, 20 июля, кратковременные дожди с грозами сохранятся в западных и северных областях. Вечером осадки возможны на Луганщине. Остальные регионы останутся в зоне сухой погоды. Температура существенно не изменится по сравнению с субботой.

В Киеве 19-20 июля прогнозируется переменная облачность с периодическими дождями и грозами. Днем воздух будет прогреваться до +20...+23 °С.

С воскресенья ожидается постепенное повышение температуры. В понедельник большинство регионов почувствуют возвращение жары. Исключением станет западная часть Украины, где во вторник прогнозируется снижение температуры. На юге страны будет сохраняться жаркая погода, ослабление жары предварительно ожидается не ранее 26 июля.

Напомним, что ранее мы информировали о температурных показателях воды в Черном море вблизи Одессы в пик сезона.

А также синоптики сообщили, когда ждать пик жары на этой неделе.

погода Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации