Прогноз погоды на выходные — какой будет погода 19 и 20 июля

Люди гуляют с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Выходные, 19 и 20 июля, в Украине отметятся нестабильной погодой. В большинстве регионов прогнозируются кратковременные дожди с грозами, при этом температура воздуха будет колебаться от умеренной до летней жары.

Об этом сообщила Наталка Диденко в Telegram.

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Прогноз погоды на выходные от Наталки Диденко

В субботу, 19 июля, грозовые дожди ожидаются на западе и севере страны. В ночные часы осадки возможны также в центральных и восточных областях. Без существенных осадков останется лишь южная часть Украины, где будет преобладать сухая воздушная масса.

Температурный режим по регионам в субботу будет таким:

западные области: +20...+24 °С;

север: +24...+26 °С;

центр: +25...+28 °С (в Винницкой области — до +20...+22 °С);

восток: +26...+27 °С на Харьковщине, до +32...+35 °С в Луганской и Донецкой областях;

юг: +27...+30 °С, в Запорожье и степном Крыму — до +34 °С.

В воскресенье, 20 июля, кратковременные дожди с грозами сохранятся в западных и северных областях. Вечером осадки возможны на Луганщине. Остальные регионы останутся в зоне сухой погоды. Температура существенно не изменится по сравнению с субботой.

В Киеве 19-20 июля прогнозируется переменная облачность с периодическими дождями и грозами. Днем воздух будет прогреваться до +20...+23 °С.

С воскресенья ожидается постепенное повышение температуры. В понедельник большинство регионов почувствуют возвращение жары. Исключением станет западная часть Украины, где во вторник прогнозируется снижение температуры. На юге страны будет сохраняться жаркая погода, ослабление жары предварительно ожидается не ранее 26 июля.

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