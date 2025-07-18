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Головна Метео В Укргідрометцентрі попередили про дощі та грози завтра

В Укргідрометцентрі попередили про дощі та грози завтра

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 19:15
Погода в Україні 19 липня - очікуються дощі, місцями спека
Дівчина з парасолею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у суботу, 19 липня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря протягом дня становитиме до +32 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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За словами синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі, а на Житомирщині, Рівненщині, Волині та Харківщині — значні.

Щодо південних областей, то в більшості день пройде без опадів. На сході, південному сході та Сумській області прогнозують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Вітер західного та південно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

  • вночі +13...+18 °С, у південно-східній частині +17...+22 °С;
  • вдень у західних, Київській, Житомирській та Вінницькій областях +19...+24 °С, на решті території +23...+28 °С, на південному сході до +32 °С.
Де в Україні 19 липня буде найспекотніше
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, на яку погоду очікувати в Україні на вихідних. За її словами, температура повітря коливатиметься від помірної до літньої спеки.

Раніше синоптикиня Віра Балабух попередила, що цього року влітку очікуються нові температурні рекорди.

Укргідрометцентр літо синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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