Погода в Україні 19 липня - очікуються дощі, місцями спека

Дівчина з парасолею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у суботу, 19 липня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря протягом дня становитиме до +32 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 19 липня

За словами синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі, а на Житомирщині, Рівненщині, Волині та Харківщині — значні.

Щодо південних областей, то в більшості день пройде без опадів. На сході, південному сході та Сумській області прогнозують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Вітер західного та південно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +13...+18 °С, у південно-східній частині +17...+22 °С;

вдень у західних, Київській, Житомирській та Вінницькій областях +19...+24 °С, на решті території +23...+28 °С, на південному сході до +32 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, на яку погоду очікувати в Україні на вихідних. За її словами, температура повітря коливатиметься від помірної до літньої спеки.

Раніше синоптикиня Віра Балабух попередила, що цього року влітку очікуються нові температурні рекорди.