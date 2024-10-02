Прогноз погоды в Украине на 3 октября от Укргидрометцентра

Женщина гуляет под дождем. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В четверг, 3 октября, в Украине ожидается преимущественно переменная облачность. В западных регионах ожидаются дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 3 октября

Западные регионы страны попадут под влияние дождевых фронтов, в то время как на большей части территории осадков не предполагается. Ветер будет преобладать с юга и юго-востока, скорость будет колебаться в пределах 5-10 м/с.

Температурные показатели на 3 октября:

Ночью температура снизится до +7...+12 °С, на побережье морей термометры покажут до +15 °С.

Днем в большинстве областей воздух прогреется до +19...+24 °С, хотя на западе страны будет прохладнее – от +12 °С до +17 °С.

Температурная карта на 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области 3 октября

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, скорость 5-10 м/с.

Температурный режим будет следующим:

Ночью столбики термометров опустятся до +7..+12 °С,

В дневное время прогнозируется +19...+24 °С.

В столице ночью температура будет составлять примерно +10 °С, днем от +21 °С до +23 °С.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине 3 октября будет дождливая, но не холодная. Грозы пройдут в западных областях, а Киев через несколько дней накроет настоящий дождливый циклон.