Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow В Укргідрометцентрі попередили, які регіони заллють дощі arrow

В Укргідрометцентрі попередили, які регіони заллють дощі

2 жовтня 2024 17:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня від Укргідрометцентрі
Жінка гуляє під дощем. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У четвер, 3 жовтня, в Україні очікується переважно мінливо хмарність погода. В західних регіонах очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 3 жовтня

Західні регіони країни потраплять під вплив дощових фронтів, тоді як на більшій частині території опадів не передбачається. Вітер переважатиме з півдня та південного сходу, швидкість коливатиметься в межах 5-10 м/с.

Температурні показники на 3 жовтня:

  • Вночі температура знизиться до +7..+12 °С, на узбережжі морів термометри покажуть до +15 °С.
  • Вдень в більшості областей повітря прогріється до +19...+24 °С, хоча на заході країни буде прохолодніше — від +12 °С до +17 °С.
Погода в Україні 3 жовтня
Температурна карта на 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 3 жовтня

В Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, швидкість 5-10 м/с.
Температурний режим буде наступним:

  • Вночі стовпчики термометрів опустяться до +7...+12 °С,
  • У денний час прогнозується +19...+24 °С.

У столиці вночі температура складатиме приблизно +10 °С, вдень — від +21°С  до +23 °С.

Погода в Києві 3 жовтня
Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні 3 жовтня буде дощовою, але не холодною. Грози пройдуть у західних областях, а Київ за кілька днів накриє справжній дощовий циклон. 

погода негода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:45 У Львові судили підприємця, який незаконно переправляв ухилянтів за кордон

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

18:34 У Харкові викрили викладачку університету, яка працювала на ФСБ

18:29 У USAID анонсували допомогу Україні розміром понад мільярд доларів

18:22 BookForum у Львові — скільки видавництв будуть представлені на фестивалі цьогоріч

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

18:13 Адвокати пояснили, як оскаржити рішення ВЛК

18:03 Бізнес одеського короля контрабанди передали державі — що відомо

18:03 У Львівській області сталася стрілянина, — ЗМІ

18:02 ГУР провело масштабну кібератаку на російський фінансовий сектор

17:54 Хотів 10 тис. дол. за фіктивну довідку про інвалідність — у Львові схопили шахрая

18:45 У Львові судили підприємця, який незаконно переправляв ухилянтів за кордон

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

18:34 У Харкові викрили викладачку університету, яка працювала на ФСБ

18:29 У USAID анонсували допомогу Україні розміром понад мільярд доларів

18:22 BookForum у Львові — скільки видавництв будуть представлені на фестивалі цьогоріч

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

18:13 Адвокати пояснили, як оскаржити рішення ВЛК

18:03 Бізнес одеського короля контрабанди передали державі — що відомо

18:03 У Львівській області сталася стрілянина, — ЗМІ

18:02 ГУР провело масштабну кібератаку на російський фінансовий сектор

17:54 Хотів 10 тис. дол. за фіктивну довідку про інвалідність — у Львові схопили шахрая

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня