Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня від Укргідрометцентрі

Жінка гуляє під дощем. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У четвер, 3 жовтня, в Україні очікується переважно мінливо хмарність погода. В західних регіонах очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 3 жовтня

Західні регіони країни потраплять під вплив дощових фронтів, тоді як на більшій частині території опадів не передбачається. Вітер переважатиме з півдня та південного сходу, швидкість коливатиметься в межах 5-10 м/с.

Температурні показники на 3 жовтня:

Вночі температура знизиться до +7..+12 °С, на узбережжі морів термометри покажуть до +15 °С.

Вдень в більшості областей повітря прогріється до +19...+24 °С, хоча на заході країни буде прохолодніше — від +12 °С до +17 °С.

Температурна карта на 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 3 жовтня

В Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, швидкість 5-10 м/с.

Температурний режим буде наступним:

Вночі стовпчики термометрів опустяться до +7...+12 °С,

У денний час прогнозується +19...+24 °С.

У столиці вночі температура складатиме приблизно +10 °С, вдень — від +21°С до +23 °С.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні 3 жовтня буде дощовою, але не холодною. Грози пройдуть у західних областях, а Київ за кілька днів накриє справжній дощовий циклон.