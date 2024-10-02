Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня від Укргідрометцентрі

В Укргідрометцентрі попередили, які регіони заллють дощі
У четвер, 3 жовтня, в Україні очікується переважно мінливо хмарність погода. В західних регіонах очікуються дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 3 жовтня
Західні регіони країни потраплять під вплив дощових фронтів, тоді як на більшій частині території опадів не передбачається. Вітер переважатиме з півдня та південного сходу, швидкість коливатиметься в межах 5-10 м/с.
Температурні показники на 3 жовтня:
- Вночі температура знизиться до +7..+12 °С, на узбережжі морів термометри покажуть до +15 °С.
- Вдень в більшості областей повітря прогріється до +19...+24 °С, хоча на заході країни буде прохолодніше — від +12 °С до +17 °С.
Прогноз погоди на Київщині 3 жовтня
В Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, швидкість 5-10 м/с.
Температурний режим буде наступним:
- Вночі стовпчики термометрів опустяться до +7...+12 °С,
- У денний час прогнозується +19...+24 °С.
У столиці вночі температура складатиме приблизно +10 °С, вдень — від +21°С до +23 °С.
Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні 3 жовтня буде дощовою, але не холодною. Грози пройдуть у західних областях, а Київ за кілька днів накриє справжній дощовий циклон.
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