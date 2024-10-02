Прогноз погоди в Україні завтра, четвер, 3 жовтня — де очікуються дощі

Дівчина йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у четвер, 3 жовтня, буде дощовою, але не холодною. Грози пройдуть у західних областях, а Київ за кілька днів накриє справжній дощовий циклон.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 3 жовтня

За прогнозами Діденко, 3 жовтня дощі пройдуть в західних областях України. Також є мала ймовірність дощів на Миколаївщині та Херсонщині. Однак, на решті територій буде сухо.

Температура повітря у четвер в більшості областях України значно "підскочить". Протягом дня у західних областях очікується +13...+17 °C, а на інших територіях +20...+26 °C.

Дощів в Україні побільшає вже з 5 жовтня, але на сході та південному сході втримається суха погода.

Погода в Києві 3 жовтня

Синоптик повідомила, що завтра у Києві та області буде сухо та тепло. Стовпчики термометрів показуватимуть +22 °C. Однак очікується невеликий, а подекуди рвучкий вітер.

Крім того, Діденко наголосила, що столицю 5-6 жовтня накриє сильний дощовий циклон, тому на вихідні очікуються сильні зливи.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, цьогорічний вересень у Києві став найтеплішим за останні 143 роки. Середня температура повітря була +20,6 °C.

Також ми повідомляли, що в понеділок, 30 вересня, у Карпатах випав перший сніг. Синоптики попереджали, що температура на високогір'ї може знизитися до -3...-5 °C.