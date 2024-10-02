Прогноз погоды в Украине завтра, четверг, 3 октября — где ожидаются дожди

Девушка идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 3 октября, будет дождливая, но не холодная. Грозы пройдут в западных областях, а Киев через несколько дней накроет настоящий дождливый циклон.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 3 октября

По прогнозам Диденко, 3 октября, дожди пройдут в западных областях Украины. Также есть малая вероятность дождей в Николаевской и Херсонской областях. Однако на остальных территориях будет сухо.

Температура воздуха в четверг в большинстве областей Украины значительно "подскочит". В западных областях ожидается +13...+17 °C, а на других территориях +20...+26 °C.

Дождей в Украине прибавится уже с 5 октября, но на востоке и юго-востоке сохранится сухая погода.

Погода в Киеве 3 октября

Синоптик сообщила, что завтра в Киеве и области будет сухо и тепло. Столбики термометров будут показывать +22 °C. Однако ожидается небольшой, а кое-где порывистый ветер.

Кроме того, Диденко подчеркнула, что столицу 5-6 октября накроет сильный дождливый циклон, поэтому на выходные ожидаются сильные ливни.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, сентябрь этого года в Киеве стал самым теплым за последние 143 года. Средняя температура воздуха была +20,6 °C.

Также мы сообщали, что в понедельник, 30 сентября, в Карпатах выпал первый снег. Синоптики предупреждали, что температура на высокогорье может снизиться до -3...-5 °C.