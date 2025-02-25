Прогноз погоды в Украине на завтра 26 февраля от Укргидрометцентра

Женщина на улице зимой. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 26 февраля, ожидается с осадками в некоторых областях. Кроме того, местами еще сохранятся сильные морозы до -17 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 февраля

Завтра холодный воздух будет отходить на восток страны, поэтому там ожидается холоднее всего. На остальной территории ночью ослабнет мороз, больше всего — на западе.

В Укргидрометцентре отмечают, что на крайнем западе ожидается повышение температура воздуха.

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля. Фото: Укргидрометцентр

В восточных, Сумской и Днепропетровской областях будет переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха ночью -12...-17 °C, днем -3...-8 °C.

На остальной территории прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ночью будет -7...-12 °C, днем 0...+5 °C. На крайнем западе ночью ожидается -2...-7 °C, днем до +10 °C.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах северных, центральных и восточных областей. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Напомним, в начале весны сохранится зимняя погода — страну накроют снегопады. Украинцам все еще придется надевать зимние куртки.

Также синоптик Наталья Диденко назвала области, где завтра будет ощущаться настоящее весеннее дыхание.