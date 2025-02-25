Прогноз погоди в Україні на завтра, 26 лютого, від Укргідрометцентра

Жінка на вулиці взимку. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 26 лютого, очікується з опадами у деяких областях. Крім того, місцями ще утримаються сильні морози до -17 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 лютого

Завтра холодне повітря буде відходити на схід країни, тому там очікується найхолодніше. На решті території вночі послабшає мороз, найбільше — на заході.

В Укргідрометцентрі зазначають, що на крайньому заході очікується підвищення температура повітря.

Прогноз погоди в Україні на 26 лютого. Фото: Укргідрометцентр

У східних, Сумській та Дніпропетровській областях буде мінлива хмарність та невеликий сніг. Температура повітря вночі -12...-17 °C, вдень -3...-8 °C.

На решті території прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вночі буде -7...-12 °C, вдень 0...+5 °C. На крайньому заході вночі очікується -2...-7 °C, вдень до +10 °C.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах північних, центральних та східних областей. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Нагадаємо, на початку весни збережеться зимова погода — країну накриють снігопади. Українцям усе ще доведеться вдягати зимові куртки.

Також синоптик Наталка Діденко назвала області, де завтра відчуватиметься справжній весняний подих.