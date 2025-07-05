Прогноз погоды в Украине на завтра 6 июля от Укргидрометцентра

Ребенок умывается в жару. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 6 июля, ожидается с небольшой облачностью. Местами температура воздуха повысится до +33 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 июля

Осадков завтра в Украине не прогнозируется. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Погода в Украине 6 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +11...+16 °C, в южной части +15...+20. Днем ожидается +25...+30, на Закарпатье и юге до +33 °C.

В то же время в северо-восточной части прогнозируют до +26 °C.

Пожарная опасность

В нескольких областях Украины завтра будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине 6 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на июль 2025 года.

А синоптики прогнозировали, что после 5 июля в большинстве регионов прогнозируется температурное колебание в пределах +22...+28 °C, а на юге и в Закарпатье — до +30...+34 °C.