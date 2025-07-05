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Головна Метео В Укргідрометцентрі назвали, де завтра буде найспекотніше

В Укргідрометцентрі назвали, де завтра буде найспекотніше

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 17:59
Прогноз погоди в Україні на завтра, 6 липня, від Укргідрометцентру
Дитина вмивається у спеку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 6 липня, очікується з невеликою хмарністю. Місцями температура повітря підвищиться до +33 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 липня

Опадів завтра в Україні не прогнозується. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Погода в Україні 6 липня
Погода в Україні 6 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +11...+16 °C, у південній частині +15...+20 °C. Вдень очікується +25...+30 °C, на Закарпатті та півдні до +33 °C.

Водночас у північно-східній частині прогнозують до +26 °C.

Пожежна небезпека

У декількох областях України завтра переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека 6 липня
Пожежна небезпека в Україні 6 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на липень 2025 року.

А синоптики прогнозували, що після 5 липня в більшості регіонів прогнозується температурне коливання в межах +22...+28 °C, а на півдні та в Закарпатті — до +30...+34 °C. 

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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