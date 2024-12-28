Прогноз погоды в Украине 29 декабря

В Укргидрометцентре дали неутешительный прогноз на завтра
В Украине в воскресенье, 29 декабря, будет облачно с прояснениями. В некоторых регионах ожидается гололедица. Температура воздуха будет достигать +6 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 29 декабря
В Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдётся без существенных осадков. В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман, слабый гололед. На дорогах западных областей местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью и днем -2...+3 °С (ночью в Карпатах -2...-7 °С);
- днем на крайнем юге +1...+6 °С.
Ранее мы писали, что во Львове и области в воскресенье, 29 декабря, прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Температура воздуха будет колебаться от морозных минусовых меток до плюсовых.
Напомним, синоптики спрогнозировали на выходные 28 и 29 декабря туман и гололед в нескольких областях Украины, а синоптик Наталья Диденко рассказала, как антициклон изменит погодные условия.
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