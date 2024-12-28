Прогноз погоди в Україні 29 грудня

В Укргідрометцентрі дали невтішний прогноз на завтра
В Україні у неділю, 29 грудня, буде хмарно з проясненнями. В деяких регіонах очіється ожеледиця. Температура повітря сягатиме +6 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 29 грудня
В Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі та вдень -2...+3 °С (вночі в Карпатах -2...-7 °С);
- вдень на крайньому півдні +1...+6 °С.
Раніше ми писали, що у Львові та по області у неділю, 29 грудня, прогнозують похмуру погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від морозних мінусових позначок до плюсових.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували на вихідні 28 та 29 грудня туман та ожеледицю у кількох областях України, а синоптик Наталка Діденко розповіла, як антициклон змінить погодні умови.
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