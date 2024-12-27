Прогноз погоды на эти выходные – 28 и 29 декабря

Люди зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на выходные 28-29 декабря будет преимущественно сухой — без существенных осадков. Однако в некоторых областях возможен туман и гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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В западных, Винницкой, Черкасской и местами в северных областях прогнозируется туман и слабый гололед.

На западе Украины на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер северный с переходом на юго-западный со скоростью 3–10 м/с.

Температура в большинстве регионов ночью и днем будет составлять -2...+4 °С.

В Карпатах по ночам холоднее — -1...-7 °С.

Предупреждение о непогоде в Украине

Карта непогоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В субботу в западных, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях туман, видимость 200-500м.

Там объявлен уровень опасности — желтый.

Ранее мы рассказывали, какой погоды ждать в Украине Рождества, прогноз оказался неожиданным.

Сегодня в Украине была местами морозная и снежная погода. В отдельных областях фиксировался туман.