Прогноз погоди на ці вихідні - 28 і 29 грудня

Люди взимку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на вихідні 28-29 грудня буде переважно сухою — без істотних опадів. Однак у деяких областях можливий туман та ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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У західних, Вінницькій, Черкаській та місцями в північних областях прогнозується туман і слабка ожеледь.

На заході України на дорогах подекуди можлива ожеледиця.

Вітер північний, із переходом на південно-західний зі швидкістю 3-10 м/с.

Температура у більшості регіонів вночі та вдень становитиме -2...+4 °С.

У Карпатах ночами холодніше — -1...-7 °С.

Попередження про негоду в Україні

Карта негоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

У суботу у західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях туман, видимість 200-500 м.

Там оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Раніше ми розповідали, якої погоди чекати в Україні на Різдво, прогноз виявився неочікуваним.

Сьогодні в Україні була подекуди морозна та сніжна погода. В окремих областях вночі та вранці місцями фіксувався туман.