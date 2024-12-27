Прогноз погоди на ці вихідні - 28 і 29 грудня

Синоптики попереджають про небезпечну погоду на вихідних
Погода в Україні на вихідні 28-29 грудня буде переважно сухою — без істотних опадів. Однак у деяких областях можливий туман та ожеледиця.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 28 та 29 грудня
У західних, Вінницькій, Черкаській та місцями в північних областях прогнозується туман і слабка ожеледь.
На заході України на дорогах подекуди можлива ожеледиця.
Вітер північний, із переходом на південно-західний зі швидкістю 3-10 м/с.
Температура у більшості регіонів вночі та вдень становитиме -2...+4 °С.
У Карпатах ночами холодніше — -1...-7 °С.
Попередження про негоду в Україні
У суботу у західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях туман, видимість 200-500 м.
Там оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Раніше ми розповідали, якої погоди чекати в Україні на Різдво, прогноз виявився неочікуваним.
Сьогодні в Україні була подекуди морозна та сніжна погода. В окремих областях вночі та вранці місцями фіксувався туман.
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