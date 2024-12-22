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Синоптики попередили, які області завтра накриє туман

22 грудня 2024 20:12
Світлана Силенко - Редактор
Синоптики попередили про туман 23 грудня
Туман у Києві. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 23 грудня, буде подекуди морозною та сніжною. В окремих областях вночі та вранці місцями туман. В більшості областей температура повітря не перевищуватиме +4 °С.

Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 23 грудня 

За прогнозами синоптиків, у східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині дощ, на крайньому заході місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. На півдні, сході країни та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до -5 °С, а вдень стовпчики термометра показуватимуть від -2 °С до +3 °С. На півдні Одещини та в Криму до +10 °С.

погода в Україні 23 грудня
Погода в Україні 23 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 23 грудня

В Укргідрометцентрі попередили, що у столиці опадів очікувати не варто. Температура повітря вночі від 0 °С до -5 °С.

Пориви вітру місцями сягатимуть 5-10 м/с, напрямок буде південно-східний.

погода в Києві
Погода в Києві 23 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко на 23 грудня

За словами Діденко, у денні години в більшості областей України очікується +1...+4 °С. У південній частині +3...+7 °С.

Погодна карта в Україні 23 грудня
Погодна карта. Фото: скриншот

Вночі температура коливатиметься в межах -1...-5 °С, а в східній частині та на півдні 0...+4 °С.

прогноз погоди від Наталії Діденко
Прогноз Наталки Діденко. Фото: скриншот

Також ми розповідали, якої погоди варто очікувати в Україні на Різдво. Також, за прогнозами синоптиків, найбільших снігопадів варто остерігатися у січні.

Укргідрометцентр сніг Наталка Діденко погода в Україні туман

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