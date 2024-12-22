Синоптики предупредили о тумане 23 декабря

Туман в Киеве. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 23 декабря, будет кое-где морозной и снежной. В отдельных областях ночью и утром местами туман. В большинстве областей температура воздуха не будет превышать +4 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 23 декабря

По прогнозам синоптиков, в восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и южной части дождь, на крайнем западе местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. На юге, востоке страны и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -5 °С, а днем столбики термометра будут показывать от -2 °С до +3 °С. На юге Одесской области и в Крыму до +10 °С.

Погода в Украине 23 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 23 декабря

В Укргидрометцентре предупредили, что в столице осадков ждать не стоит. Температура воздуха ночью от 0 до -5 °С.

Порывы ветра местами будут достигать 5-10 м/с, направление будет юго-восточное.

Погода в Киеве 23 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода он Наталки Диденко на 23 декабря

По словам Диденко, в дневные часы в большинстве областей Украины ожидается +1...+4 °С. В южной части +3...+7 °С.

Погодная карта. Фото: скриншот

Ночью температура будет колебаться в пределах -1...-5 °С, а в восточной части и на юге 0...+4 °С.

Прогноз Натальи Диденко. Фото: скриншот

Также мы рассказывали, какой погоды следует ожидать в Украине на Рождество. Также, по прогнозам синоптиков, наибольших снегопадов следует остерегаться в январе.