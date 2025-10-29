Видео
Видео

В Украину вернется тепло — Диденко порадовала прогнозом погоды

Дата публикации 29 октября 2025 13:03
обновлено: 13:22
Погода в Украине 30 октября — прогноз от Наталки Диденко
Солнечная погода. Фото: Новини.LIVE

Конец октября в Украине принесет теплую и преимущественно солнечную погоду. В четверг, 30 октября, дождей практически не будет, однако, вероятно, в некоторых областях вечером все же возможны легкие осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 30 октября

В среду, 30 октября, днем температура воздуха будет достигать +12...+16°C, а на юге и западе страны местами потеплеет до +18°C. Только в Сумской, Харьковской и Полтавской областях будет несколько прохладнее — около +10...+13°C.

Температурная карта Украины 30 октября. Фото: Метеопост

Небольшие дожди возможны ночью на востоке, а вечером 30 октября осадки ожидаются в западных областях. Однако большую часть дня во всех регионах сохранится ясная, теплая и безветренная погода.

Прогноз погоды в Киеве 30 октября

В Киеве синоптики осадков не прогнозируют. В течение дня столбики термометров поднимутся до +14 °C.

Напомним, астросиноптики предупредили о сильных магнитных бурях, которые накроют Землю на три дня.

Тем временем Карпаты заметает снегом — за ночь там выпало более 80 см.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
