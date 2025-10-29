Відео
В Україну повертається тепло — Діденко потішила прогнозом погоди

Дата публікації: 29 жовтня 2025 13:03
Оновлено: 13:22
Погода в Україні 30 жовтня — прогноз від Наталки Діденко
Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE

Кінець жовтня в Україні принесе теплу й переважно сонячну погоду. У четвер, 30 жовтня, дощів практично не буде, проте, ймовірно, у деяких областях ввечері все ж можливі легкі опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 30 жовтня 

У середу, 30 жовтня, вдень температура повітря сягатиме +12...+16°C, а на півдні та заході країни подекуди потеплішає до +18°C. Лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині буде дещо прохолодніше — близько +10...+13°C.

null
Температурна карта України 30 жовтня. Фото: Метеопост

Невеликі дощі можливі вночі на сході, а ввечері 30 жовтня опади очікуються у західних областях. Проте більшу частину дня в усіх регіонах утримається ясна, тепла й безвітряна погода.

Прогноз погоди в Києві 30 жовтня

У Києві синоптики опадів не прогнозують. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +14 °C.

Нагадаємо, астросиноптики попередили про сильні магнітні бурі, які накриють Землю на три дні. 

Тим часом Карпати замітає снігом — за ніч там випало понад 80 см.

Автор:
Світлана Силенко
