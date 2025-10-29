Погода в Україні 30 жовтня — прогноз від Наталки Діденко

Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE

Кінець жовтня в Україні принесе теплу й переважно сонячну погоду. У четвер, 30 жовтня, дощів практично не буде, проте, ймовірно, у деяких областях ввечері все ж можливі легкі опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 30 жовтня

У середу, 30 жовтня, вдень температура повітря сягатиме +12...+16°C, а на півдні та заході країни подекуди потеплішає до +18°C. Лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині буде дещо прохолодніше — близько +10...+13°C.

Температурна карта України 30 жовтня. Фото: Метеопост

Невеликі дощі можливі вночі на сході, а ввечері 30 жовтня опади очікуються у західних областях. Проте більшу частину дня в усіх регіонах утримається ясна, тепла й безвітряна погода.

Прогноз погоди в Києві 30 жовтня

У Києві синоптики опадів не прогнозують. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +14 °C.

