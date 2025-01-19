Погода в Украине 20 января — ожидается тепло до +7 °С

Люди возле моря. Иллюстративное фото: горсовет Одессы

В Украине в понедельник, 20 января, будет облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Столбики термометров будут колебаться в пределах -4...+10 °С в течение дня.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 20 января

По данным синоптиков, день будет облачным с прояснениями, но без осадков. Ночью и утром на севере местами прогнозируют туман, а в Карпатах ожидается гололедица на дорогах.

Ветер преимущественно будет северо-западным, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:

ночью -4...+1 °С;

днем +2...+7 °С;

на юго-западной части страны до +10 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине на 20 января

В Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не предвидится. Ночью и утром в регионе местами будет туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, а температура воздуха:

ночью -4...+1 °С;

днем +2...+7 °С.

В Киеве ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.

Напомним, сегодня астросиноптики не прогнозируют магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность находилась на низком уровне.

Также по данным Укргидрометцентра, в воскресенье по всей Украине облачная погода с туманом и гололедом.