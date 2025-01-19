В Україні сьогодні, 19 січня, очікується хмарна погода та можливий мокрий сніг

Родина в зимовому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода в Україні сьогодні, у неділю, буде в окремих регіонах з опадами у вигляді мокрого снігу. В цілому на всій території України очікується хмарна погода, з туманом та ожеледицею. Повітря в середньому прогріється до +6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 19 січня від Укргідрометцентру

Метеорологи прогнозують мокрий сніг на сході та південному сході, а на заході очікується туман. Також водіїв та пішоходів попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер північно-західний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Погода в Україні 19 січня. Фото: Укргідрометцентр

Повітря вдень прогріється в середньому до +2 °C, на сході близько нуля, а в Карпатах заморозки -7...-2 °C.

Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на Прикарпатті та Закарпатті.

Сніголавинна небезпека на Прикарпатті та Закарпатті. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Ігоря Кібальчича на неділю

Синоптик Ігор Кібальчич вважає, що сьогодні в Україні очікується хмарна, але суха погода. На сході місцями може випасти мокрий сніг. На заході вранці туман та паморозь. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у західних областях вдень +2...+7 °С, на півночі -1...+4 °С, у центральних регіонах +1...+6 °С, у південній частині та в Криму +5...+10 °С, а на сході -1...+4 °С.

Прогноз погоди від Meteoprog на 19 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на вихідних синоптики прогнозують шквальний вітер у низці областей. Також можливий незначний мокрий сніг.

Натомість у Києві сьогодні, 19 січня, опади не прогнозуються на противагу Харкову, де випаде сніг. Водночас у Львові в неділю попереджають про густий туман.