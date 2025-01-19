В Украине сегодня, 19 января, ожидается облачная погода и возможен мокрый снег

Семья в зимнем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода в Украине сегодня, в воскресенье, будет в отдельных регионах с осадками в виде мокрого снега. В целом на всей территории Украины ожидается облачная погода, с туманом и гололедом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 19 января от Укргидрометцентра

Метеорологи прогнозируют мокрый снег на востоке и юго-востоке, а на западе ожидается туман. Также водителей и пешеходов предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер северо-западный со скоростью до 7-12 м/с.

Погода в Украине 19 января. Фото: Укргидрометцентр

Воздух днем прогреется в среднем до +2 °C, на востоке около нуля, а в Карпатах заморозки -7...-2 °C.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают снеголавинную опасность ІІІ уровня на Прикарпатье и Закарпатье.

Снеголавинная опасность на Прикарпатье и Закарпатье. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Игоря Кибальчича на воскресенье

Синоптик Игорь Кибальчич считает, что сегодня в Украине ожидается облачная, но сухая погода. На востоке местами может выпасть мокрый снег. На западе утром туман и изморозь. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в западных областях днем +2...+7 °С, на севере -1...+4 °С, в центральных регионах +1....+6 °С, в южной части и в Крыму +5...+10 °С, а на востоке -1...+4 °С.

Прогноз погоды от Meteoprog на 19 января. Фото: скриншот

Напомним, что на выходных синоптики прогнозируют шквальный ветер в ряде областей. Также возможен незначительный мокрый снег.

В то же время в Киеве сегодня, 19 января, осадки не прогнозируются в противовес Харькову, где выпадет снег. В то же время во Львове в воскресенье предупреждают о густом тумане.