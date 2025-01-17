Погода в Україні 18-19 січня — прогноз на вихідні

Жінка під час сильного вітру. Фото: Євген Малолєтка / УНІАН

Погода в Україні на вихідних 18-19 січня буде визначатися антициклоном, через це у більшості областей опадів чекати не варто. Синоптики прогнозують відносно теплу погоду, місцями повітря прогріється до +10 °С. Крім того, українці попереджають про тумани та паморозь, а також сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз температури повітря в неділю, 19 січня. фото: Meteopost

Погода в Україні 18 січня

У суботу на заході синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів, можливий туман. Вночі можливий мороз до -4 °С, а вдень температура повітря коливатиметься +2...+7 °С. На півночі очікується хмарна погода, однак місцями визиратиме сонце. Вночі температура може впасти до -2 °С, а вдень повітря прогріється до +2...+7 °С.

У західних та північних областях вітер буде західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, а в Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків — 1-6 м/с.

У центральній частині країни 18 січня буде без опадів. Вночі може вдарити мороз до -2 °С, однак вдень буде плюсова температура — +2...+7 °С. На півдні та в Криму синоптики прогнозують вночі незначний дощ, стовпчики термометрів показуватимуть -1...+4 °С, вдень дощу не буде, температура становитиме +3...+8 °С. Завтра на сході можлива мряка та мокрий сніг. Вночі буде прохолодно — -1...+4 °С, а вдень незначно потеплішає — 0...+5 °С.

У центральних, південних та східних областях буде західний та північно-західний вітер, швидкість якого становитиме 7-12 м/с.

Мапа прогнозу погоди в Україні на суботу, 18 січня. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди на 19 січня

У неділю опади не прогнозуються, лише на сході подекуди випаде мокрий сніг. На заході вночі та вранці місцями туман із памороззю. Західний вітер зі швидкістю 3-8 м/с, а в Карпатах і на Закарпатті — змінних напрямків — 1-6 м/с. Вночі може бути мороз до -5 °С, а вдень повітря прогріється до +2…+7 °С.

На півночі 19 січня буде хмарно, подекуди вигляне сонце. Вночі температура повітря становитиме -4...+1 °С, а вдень — -1...+4 °С. У центральній частині вдень буде значно тепліше — +1...+6 °С, однак вночі можливий мороз до -3 °С. На півдні та в Криму вночі температура впаде до 0...+5 °С, а вдень повітря прогріється аж до +5...+10 °С. На сході вночі слід чекати -4...+1 °С, а вдень стовпчики підіймуться до -1...+4 °С.

Вітер північно-західного напрямку, швидкість якого 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях можливі сильні пориви до 15-17 м/с.

Мапа прогнозу погоди в Україні на неділю, 19 січня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує невдовзі потепління в Україні до +20 °С. Відомо, які області охопить тепло.

Також в Укргідрометцентрі попереджають про дощі з мокрим снігом у суботу, 18 січня. Негода накриє п'ять областей.