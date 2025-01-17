Погода в Украине 18-19 января — прогноз на выходные

Женщина во время сильного ветра. Фото: Евгений Малолетка / УНИАН

Погода в Украине на выходных 18-19 января будет определяться антициклоном, в связи с этим в большинстве областей осадков ждать не стоит. Синоптики прогнозируют относительно теплую погоду, местами воздух прогреется до +10°С. Кроме того, украинцев предупреждают о туманах и изморози, а также сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз температуры воздуха в воскресенье, 19 января. фото: Meteopost

Погода в Украине 18 января

В субботу на западе синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, возможен туман. Ночью возможен мороз до -4 °С, а днем температура воздуха будет колебаться +2...+7 °С. На севере ожидается облачная погода, однако местами будет выглядывать солнце. Ночью температура может упасть до -2 °С, а днем воздух прогреется до +2...+7 °С.

В западных и северных областях ветер будет западного направления со скоростью 5-10 м/с, а в Карпатах и на Закарпатье переменных направлений — 1-6 м/с.

В центральной части страны 18 января будет без осадков. Ночью может ударить мороз до -2 °С, однако днем будет плюсовая температура — +2...+7 °С. На юге и в Крыму синоптики прогнозируют ночью незначительный дождь, столбики термометров будут показывать -1...+4 °С, днем дождя не будет, температура составит +3...+8 °С. Завтра на востоке возможна морось и мокрый снег. Ночью будет прохладно — -1...+4 °С, а днем незначительно потеплеет — 0...+5 °С.

В центральных, южных и восточных областях будет западный и северо-западный ветер, скорость которого составит 7 - 12 м/с.

Карта прогноза погоды в Украине на субботу, 18 января. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды на 19 января

В воскресенье осадки не прогнозируются, лишь на востоке местами выпадет мокрый снег. На западе ночью и утром местами туман с изморозью. Западный ветер со скоростью 3-8 м/с, а в Карпатах и на Закарпатье — переменных направлений — 1-6 м/с. Ночью может быть мороз до -5 °С, а днем воздух прогреется до +2...+7 °С.

На севере 19 января будет облачно, местами выглянет солнце. Ночью температура воздуха составит -4...+1 °С, а днем — -1...+4 °С. В центральной части днем будет значительно теплее — +1...+6 °С, однако ночью возможен мороз до -3 °С. На юге и в Крыму ночью температура упадет до 0...+5 °С, а днем воздух прогреется до +5...+10 °С. На востоке ночью следует ожидать -4...+1 °С, а днем столбики поднимутся до -1...+4 °С.

Ветер северо-западного направления, скорость которого — 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях возможны сильные порывы до 15-17 м/с.

Карта прогноза погоды в Украине на воскресенье, 19 января. Фото: Meteoprog

Напомним, что синоптик Наталка Диденко прогнозирует вскоре потепление в Украине до +20 °С. Известно, какие области охватит тепло.

Также в Укргидрометцентре предупреждают о дождях с мокрым снегом в субботу, 18 января. Непогода накроет пять областей.