Погода в Україні 20 січня — очікується тепло до +7 °С

В Україні завтра потеплішає — прогноз Укргідрометцентру
В Україні у понеділок, 20 січня, буде хмарна погода з проясненнями, опадів не очікується. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -4...+10 °С протягом дня.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 20 січня
За даними синоптиків, день буде хмарним з проясненнями, але без опадів. Вночі та вранці на півночі місцями прогнозують туман, а в Карпатах очікується ожеледиця на дорогах.
Вітер переважно буде північно-західним, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі -4...+1 °С;
- вдень +2...+7 °С;
- на південно-західній частині країни до +10 °С.
Прогноз погоди на Київщині на 20 січня
У Київській області очікується хмарна погода з проясненнями, опадів не передбачається. Вночі та вранці в регіоні місцями буде туман.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, а температура повітря:
- вночі -4...+1 °С;
- вдень +2...+7 °С.
У Києві вночі -2...0 °С, вдень +3...+5 °С.
Нагадаємо, сьогодні астросиноптики не прогнозують магнітних бур. За останню добу сонячна активність перебувала на низькому рівні.
Також за даними Укргідрометцентру, в неділю по всій Україні хмарна погода з туманом та ожеледицею.
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