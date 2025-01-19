Погода в Україні 20 січня — очікується тепло до +7 °С

Люди біля моря. Ілюстративне фото: міськрада Одеси

В Україні у понеділок, 20 січня, буде хмарна погода з проясненнями, опадів не очікується. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -4...+10 °С протягом дня.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 20 січня

За даними синоптиків, день буде хмарним з проясненнями, але без опадів. Вночі та вранці на півночі місцями прогнозують туман, а в Карпатах очікується ожеледиця на дорогах.

Вітер переважно буде північно-західним, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі -4...+1 °С;

вдень +2...+7 °С;

на південно-західній частині країни до +10 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині на 20 січня

У Київській області очікується хмарна погода з проясненнями, опадів не передбачається. Вночі та вранці в регіоні місцями буде туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, а температура повітря:

вночі -4...+1 °С;

вдень +2...+7 °С.

У Києві вночі -2...0 °С, вдень +3...+5 °С.

Нагадаємо, сьогодні астросиноптики не прогнозують магнітних бур. За останню добу сонячна активність перебувала на низькому рівні.

Також за даними Укргідрометцентру, в неділю по всій Україні хмарна погода з туманом та ожеледицею.