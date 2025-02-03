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В Украине завтра усилится мороз — синоптик Диденко дала прогноз

3 февраля 2025 13:58
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 4 февраля — прогноз от Наталки Диденко
Мужчина идет по улице во время снегопада. Иллюстративное фото: Sky News
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 4 февраля, будет морозной и снежной. На дорогах стоит ожидать гололеда.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 4 февраля

По прогнозам Диденко, во вторник ночью на территории страны ожидается температура от -1 °C до -4 °C. В течение дня столбики термометров будут колебаться от -2 °C до +2 °C.

"Местами в Украине будет выпадать незначительный снег, так, больше для красивой картинки", — говорится в сообщении.

карта погоди
Карта осадков. Фото: Ventusky

Погода в Киеве 4 февраля

В Киеве 4 февраля прогнозируется местами небольшой снег и гололедица на дорогах.

Ночью температура опустится до -1°C...-3°C, а днем будет около 0°C.

Діденко погода
Сообщение Диденко в Telegram

А в Укргидрометцентре ранее опубликовали прогноз на февраль, указав, что снег возможен в северных и восточных регионах Украины.

Также мы писали, что на Солнце произошли мощные вспышки, которые могут повлиять на самочувствие.

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