Магнітні бурі 3 лютого — прогноз для метеозалежних

На Сонці були потужні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур на Землі у понеділок, 3 лютого, не очікується. Однак на Сонці відбулися потужні спалахи, які можуть вплинути на самопочуття.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 3 лютого
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та один спалахи класу М3.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу.
Сонячна активність на 3 лютого
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 80.
Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а метеозалежні більше відчувають негативний вплив. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Аби уникнути поганого самопочуття, радять дотримуватися низки порад:
- замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;
- обмежте фізичне та емоційне навантаження;
- знайдіть час для відпочинку та відновлення;
- проведіть час на свіжому повітрі;
- слідкуйте за здоровим режимом сну;
- мінімізуйте стресові ситуації.
Нагадаємо, у лютому 2025 року очікується підвищена сонячна активність, яка може викликати потужні магнітні бурі. Фахівці опублікували календар.
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