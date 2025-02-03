Магнітні бурі 3 лютого — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі у понеділок, 3 лютого, не очікується. Однак на Сонці відбулися потужні спалахи, які можуть вплинути на самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 лютого

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та один спалахи класу М3.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу.

Сонячна активність на 3 лютого

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 80.

Дівчина погано себе почуває. Фото: freepik.com

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а метеозалежні більше відчувають негативний вплив. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Аби уникнути поганого самопочуття, радять дотримуватися низки порад:

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;

обмежте фізичне та емоційне навантаження;

знайдіть час для відпочинку та відновлення;

проведіть час на свіжому повітрі;

слідкуйте за здоровим режимом сну;

мінімізуйте стресові ситуації.

Нагадаємо, у лютому 2025 року очікується підвищена сонячна активність, яка може викликати потужні магнітні бурі. Фахівці опублікували календар.

Крім того, астрологи пояснили, коли у лютому 2025 не слід нічого планувати та оприлюднили місячний календар.