Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow На Солнце были мощные вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

На Солнце были мощные вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

3 февраля 2025 11:59
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 3 февраля — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Существенных магнитных бурь на Земле в понедельник, 3 февраля, не ожидается. Однако на Солнце произошли мощные вспышки, которые могут повлиять на самочувствие.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 3 февраля

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и одна вспышка класса М3.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса.

Солнечная активность на 3 февраля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 80.
магнітні бурі 3 лютого
Девушка плохо себя чувствует. Фото: freepik.com

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а метеозависимые — больше испытывать негативное влияние. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Чтобы избежать плохого самочувствия, советуют придерживаться ряда советов:

  • замените кофе, энергетические напитки и алкоголь на травяной чай;
  • ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;
  • найдите время для отдыха и восстановления;
  • проведите время на свежем воздухе;
  • следите за здоровым режимом сна;
  • минимизируйте стрессовые ситуации.

Напомним, в феврале 2025 года ожидается повышенная солнечная активность, которая может вызвать мощные магнитные бури. Специалисты опубликовали календарь.

Кроме того, астрологи объяснили, когда в феврале 2025 не следует ничего планировать и обнародовали лунный календарь.

космос Солнце самочувствие магнитные бури головная боль
Реклама
Реклама
Реклама