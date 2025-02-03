Магнитные бури 3 февраля — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в понедельник, 3 февраля, не ожидается. Однако на Солнце произошли мощные вспышки, которые могут повлиять на самочувствие.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 3 февраля

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и одна вспышка класса М3.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса.

Солнечная активность на 3 февраля

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 80.

Девушка плохо себя чувствует. Фото: freepik.com

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а метеозависимые — больше испытывать негативное влияние. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Чтобы избежать плохого самочувствия, советуют придерживаться ряда советов:

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь на травяной чай;

ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;

найдите время для отдыха и восстановления;

проведите время на свежем воздухе;

следите за здоровым режимом сна;

минимизируйте стрессовые ситуации.

Напомним, в феврале 2025 года ожидается повышенная солнечная активность, которая может вызвать мощные магнитные бури. Специалисты опубликовали календарь.

Кроме того, астрологи объяснили, когда в феврале 2025 не следует ничего планировать и обнародовали лунный календарь.