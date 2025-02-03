Магнитные бури 3 февраля — прогноз для метеозависимых

На Солнце были мощные вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь на Земле в понедельник, 3 февраля, не ожидается. Однако на Солнце произошли мощные вспышки, которые могут повлиять на самочувствие.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 3 февраля
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и одна вспышка класса М3.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса.
Солнечная активность на 3 февраля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 80.
Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а метеозависимые — больше испытывать негативное влияние. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Чтобы избежать плохого самочувствия, советуют придерживаться ряда советов:
- замените кофе, энергетические напитки и алкоголь на травяной чай;
- ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;
- найдите время для отдыха и восстановления;
- проведите время на свежем воздухе;
- следите за здоровым режимом сна;
- минимизируйте стрессовые ситуации.
Напомним, в феврале 2025 года ожидается повышенная солнечная активность, которая может вызвать мощные магнитные бури. Специалисты опубликовали календарь.
Кроме того, астрологи объяснили, когда в феврале 2025 не следует ничего планировать и обнародовали лунный календарь.
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