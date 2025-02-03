Погода в Україні 4 лютого — прогноз від Наталки Діденко

Чоловік йде вулицею під час снігопаду. Ілюстративне фото: Sky News

Погода в Україні завтра, 4 лютого, буде морозною та сніжною. На дорогах варто очікувати на ожеледицю.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 4 лютого

За прогнозами Діденко, у вівторок вночі на території країни очікується температура від -1 °C до -4 °C. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться від -2 °C до +2 °C.

"Місцями в Україні випадатиме незначний сніг, так, більше для красивої картинки", — йдеться у повідомленні.

Карта опадів. Фото: Ventusky

Погода у Києві 4 лютого

У Києві 4 лютого прогнозується місцями невеликий сніг та ожеледиця на дорогах.

Вночі температура опуститься до -1°C...-3°C, а вдень буде близько 0°C.

Повідомлення Діденко у Telegram

А в Укргідрометцентрі раніше опублікували прогноз на лютий, вказавши, що сніг можливий в північних і східних регіонах України.

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