Погода в Україні 4 лютого — прогноз від Наталки Діденко

В Україні завтра посилиться мороз — синоптик Діденко дала прогноз
Погода в Україні завтра, 4 лютого, буде морозною та сніжною. На дорогах варто очікувати на ожеледицю.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 4 лютого
За прогнозами Діденко, у вівторок вночі на території країни очікується температура від -1 °C до -4 °C. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться від -2 °C до +2 °C.
"Місцями в Україні випадатиме незначний сніг, так, більше для красивої картинки", — йдеться у повідомленні.
Погода у Києві 4 лютого
У Києві 4 лютого прогнозується місцями невеликий сніг та ожеледиця на дорогах.
Вночі температура опуститься до -1°C...-3°C, а вдень буде близько 0°C.
А в Укргідрометцентрі раніше опублікували прогноз на лютий, вказавши, що сніг можливий в північних і східних регіонах України.
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