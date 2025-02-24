Погода в Украине 25 февраля — ожидается до +7 °С в некоторых областях

Семья гуляет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине во вторник, 25 февраля, ожидается морозная погода без осадков. Столбики термометров в областях в течение суток будут показывать -16...+7 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 25 февраля

Завтра в Украине будет небольшая облачность, но без осадков: только в восточных областях будет облачно и местами пройдет небольшой снег.

На дорогах, кроме запада и юга, местами ожидается гололедица. В то же время ветер будет переменных направлений, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в западных, юго-западных областях и Крыму ночью -8...-3 °С, днем +2...+7 °С. На остальной территории -13...-8 °С, на северо-востоке до -16 °С. Днем ожидается -2...+3 °С, а на Левобережье -7...-2 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине на 25 февраля

В Киевской области завтра будет небольшая облачность, без осадков, а на дорогах местами прогнозируют гололедицу.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

ночью -13...-8 °С;

днем -2...+3 °С.

В Киеве ночью ожидается -10...-8 °С, днем температура поднимется до +1...+3 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что завтра в Украине потеплеет и назвала области.

А по словам синоптика Игоря Кибальчича, последняя неделя зимы в Украине будет холодной, хотя под конец незначительно потеплеет.