Прогноз погоди в Україні на завтра, 25 лютого, від Наталки Діденко

Потепління в Україні. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 25 лютого, очікується з потеплінням у деяких регіонах. Місцями температура повітря підвищиться до +8 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Протягом доби опадів не передбачається. Наразі над територією України є антициклон.

Вночі у східних областях температура повітря буде -10...-16 °C, у більшості регіонів -7...-12 °C, а на заході — -2...-8 °C.

Погода в Україні 25 лютого. Фото: Meteopost

Вдень на Лівобережжі країни очікується -2...-7 °C. Діденко повідомила, що найтепліше буде у західних областях, де повітря прогріється до +3...+8 °C.

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У столиці завтра опади малоймовірні. Вночі буде -8...-10 °C, вдень — близько 0 °C.

"Надалі морози поступово слабшатимуть, день ставатиме теплішим. Перші відчутні опади прийдуть в Україну якраз на дебют весни, на перше березня, очікується мокрий сніг та дощ", — наголосила Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, цього тижня в Україні вночі очікується низька температура повітря. Однак вже ближче до вихідних потеплішає.

Також 24 лютого на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останніх 24 годин активність Сонця була на низькому рівні.