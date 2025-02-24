Прогноз погоды в Украине на завтра, 25 февраля, от Натальи Диденко

Потепление в Украине. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 25 февраля, ожидается с потеплением в некоторых регионах. Местами температура воздуха повысится до +8 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В течение суток осадков не предвидится. Сейчас над территорией Украины находится антициклон.

Ночью в восточных областях температура воздуха будет -10...-16 °C, в большинстве регионов -7...-12 °C, а на западе — -2...-8 °C.

Погода в Украине 25 февраля. Фото: Meteopost

Днем на Левобережье страны ожидается -2...-7 °C. Диденко сообщила, что теплее всего будет в западных областях, где воздух прогреется до +3...+8 °C.

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В столице завтра осадки маловероятны. Ночью будет -8...-10 °C, днем — около 0 °C.

"В дальнейшем морозы постепенно будут ослабевать, день будет становиться теплее. Первые ощутимые осадки придут в Украину как раз на дебют весны, на первое марта, ожидается мокрый снег и дождь", — отметила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, на этой неделе в Украине ночью ожидается низкая температура воздуха. Однако уже ближе к выходным потеплеет.

Также 24 февраля на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних 24 часов активность Солнца была на низком уровне.